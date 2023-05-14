Президент Чили застрял, спускаясь с детской горки: видео

Глава государства не учел своих габаритов и сломал желоб на детском аттракционе.

Жители чилийского города Пунта-Аренас зафиксировали необычный момент с участием президента страны Габриэля Борича. 37-летний глава государства захотел спуститься с детской горки, но застрял в желобе, не рассчитав своих габаритов.

Об этом сообщает чилийское издание Bio Bio.

Инцидент произошел в родном городе президента в регионе Магальянес, куда он приехал, чтобы проголосовать на выборах в Учредительный совет. В свободное от предвыборной агитации время Габриэль Борич прогуливался по городу вместе со своей женой Ириной Караманос.

Неожиданно президент Республики Чили, занявший должность в марте 2022 года и называемый одним из самых молодых лидеров мира, вспомнил о детстве и попытался спуститься с детской горки в желобе, рассчитанном на малышей. Габриэль Борич успешно спустился вниз, но выбраться из ловушки смог, только сломав желоб, в котором застрял.

"После десяти минут, как он застрял в желобе и сломал его, наш президент вышел", — прокомментировала женщина, снявшая этот конфуз на свой мобильный телефон.

Супруга, сопровождавшая Борича на детской площадке, успокоила обескураженного президента поцелуем.

Видео с застрявшим президентом стало вирусным в Сети.

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