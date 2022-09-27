"Ваш сын ужасно ведет себя": на могиле родителей Путина оставили послание

В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина оставили послание.
В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя — сражается с соседями и угрожает взорвать школу.
Об этом пишет "Медуза".
Послание покойним родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
"Уважаемые родители. Ваш сын ведет себя ужасно. Он прогуливает уроки истории, бьется с соседями и угрожает взорвать школу. Сделайте что-нибудь с этим", — говорится в послании.
Пока неизвестно, кто оставил записку на могиле.
Напомним, политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого же Путина.
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