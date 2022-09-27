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"Ваш сын ужасно ведет себя": на могиле родителей Путина оставили послание

Дата публикации
Просмотры
2020
Время на прочтение
1 мин
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"Ваш сын ужасно ведет себя": на могиле родителей Путина оставили послание

Фото: Медуза

В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина оставили послание.

В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя — сражается с соседями и угрожает взорвать школу.

Об этом пишет "Медуза".

Послание покойним родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители. Ваш сын ведет себя ужасно. Он прогуливает уроки истории, бьется с соседями и угрожает взорвать школу. Сделайте что-нибудь с этим", — говорится в послании.

Пока неизвестно, кто оставил записку на могиле.

Напомним, политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого же Путина.

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