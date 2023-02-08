Хирург забыл в животе политика ножницы

После проведенной операции по удалению опухоли бразильский депутат неделю страдал от боли в животе.

Бразильский политик Клейтон Занатта, являющийся депутатом совета города Нова-Санта-Гелена, после операции по удалению опухоли из кишечника пожаловался на боль и через шесть дней обратился в клинику для компьютерной томографии. Обследование обнаружило в желудке пациента забытые хирургом ножницы.

Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний мужчина срочно был доставлен в ту же региональную больницу для операции по удалению ножниц и выписан через два дня.

Сейчас политик выздоравливает дома и жалуется только на головную боль, которая стала следствием двух анестезий, примененных к пациенту в течение одной недели.

Государственный департамент здравоохранения сейчас расследует данную ситуацию в медицинском учреждении. Занатта не уверен, будет ли подавать иск против клиники и ее хирурга.

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"Пока я об этом не думаю. Но мы увидим, что будет дальше", — сказал он.

Напомним, ранее в международном аэропорту Внуково в столице России у работников таможни вызвала подозрение 23-летняя пассажирка, прилетевшая из Стамбула. Как оказалось, девушка перевозила в желудке почти полкилограмма кокаина.

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