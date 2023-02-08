Годовалый сын MamaRika серьезно травмировался: "Думала, сердце остановится"

Украинская исполнительница MamaRika поделилась печальной новостью. Годовалый сын певицы серьезно травмировался.

Как рассказала в своем Instagram артистка, Давид упал со стула. Во время падения мальчик ударился о стол, разбил бровь и нос.

"Давид упал со стула (не детский, а обеденный взрослый). Он любит туда залезать, хоть мы запрещаем. Сделал сальто, разбил нос и бровь. Будем ехать делать снимок, все ли нормально, с носом все ли в порядке", — поделилась исполнительница.

Сын MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika планирует отвести Давида к врачу, чтобы тот посмотрел, все ли хорошо, а особенно с носом.

"Мы очень испугались. Думала, сердце остановится. Как уследить за этим шилом, когда он тупо разносит весь дом?! Будем ехать к лору, смотреть нос", — рассказала знаменитость.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно исполнительница делилась архивным фото из роддома. Артистка показала снимок, где вместе с мужем Сергеем Середой держит сына на руках.

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