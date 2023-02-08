Однорічний син MamaRika серйозно травмувався: "Думала, серце зупиниться"

Українська виконавиця MamaRika поділилася сумною новиною. Однорічний син співачки серйозно травмувався.

Як розповіла у своєму Instagram артистка, Давид впав зі стільця. Під час падіння хлопчик ударився об стіл, розбив брову та ніс.

"Давид впав зі стільця (не дитячий, а обідній дорослий). Він любить туди залазити, хоч ми забороняємо. Зробив сальто, розбив ніс і брову. Будемо їхати робити знімок, чи все нормально, чи з носом все в порядку", - поділилася виконавиця.

Син MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika планує відвести Давида до лікаря, аби той подивився, чи все гаразд, а особливо з носом.

"Ми дуже злякалися. Думала, серце зупиниться. Як впильнувати за цим шилом, коли він тупо розносить всю хату?! Будемо їхати до лора, дивитися ніс", - розповіла знаменитість.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно виконавиця ділилася архівним фото з пологовою будинку. Артистка показала знімок, де разом з чоловіком Сергієм Середою тримає новонародженого сина на руках.

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