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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде до України та привезе пікап для ЗСУ

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде до України та привезе пікап для ЗСУ

Джек Глісон / Фото: Associated Press

Актор зустрінеться із військовими, школярами та акторами.

Зірки серіалу "Гра престолів", який зіграв Джофрі Баратеона, ірландський актор Джек Глісон у середині лютого приїде до України.

Про візит знаменитості повідомила українська режисерка Катя Чепура у своєму Facebook. Зокрема, у середині лютого Джек приїде до Києва. У столиці актор перебуватиме три-чотири дні.

Джек Глісон / © Associated Press
Джек Глісон / Фото: Associated Press

За цей час знаменитість зустрінеться з українськими захисниками, які героїчно захищають країну від російських окупантів, а також зі школярами та акторами.

Ба більше, Джек не просто їде до України, а везе разом зі своїми друзями пікап для ЗСУ, який придбали волонтери з Великої Британії.

Джек Глісон / © Associated Press
Джек Глісон / Фото: Associated Press

"Щойно дізналась, що Джек не просто їде до України, він ще й жене пікап для ЗСУ разом з друзями", - зазначила режисерка Катя.

До речі, Чепура також розігрує квиток на особливий захід. Зокрема, можна виграти ексклюзивну зустріч за кавою з Джеком. Задля цього треба задонатити не менше 100 гривень на вантажівку для мінометників, що боронять схід України від російських загарбників.

Нагадаємо, тим часом інша акторка з "Гри престолів" Уна Чаплін вирішила встати на бік країни-агресорки Росії. Чарлі Чаплін висловила своє обурення, що через війну в Україні росіян зображують антигероями.

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