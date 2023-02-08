Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде до України та привезе пікап для ЗСУ

Актор зустрінеться із військовими, школярами та акторами.
Зірки серіалу "Гра престолів", який зіграв Джофрі Баратеона, ірландський актор Джек Глісон у середині лютого приїде до України.
Про візит знаменитості повідомила українська режисерка Катя Чепура у своєму Facebook. Зокрема, у середині лютого Джек приїде до Києва. У столиці актор перебуватиме три-чотири дні.
За цей час знаменитість зустрінеться з українськими захисниками, які героїчно захищають країну від російських окупантів, а також зі школярами та акторами.
Ба більше, Джек не просто їде до України, а везе разом зі своїми друзями пікап для ЗСУ, який придбали волонтери з Великої Британії.
"Щойно дізналась, що Джек не просто їде до України, він ще й жене пікап для ЗСУ разом з друзями", - зазначила режисерка Катя.
До речі, Чепура також розігрує квиток на особливий захід. Зокрема, можна виграти ексклюзивну зустріч за кавою з Джеком. Задля цього треба задонатити не менше 100 гривень на вантажівку для мінометників, що боронять схід України від російських загарбників.
Нагадаємо, тим часом інша акторка з "Гри престолів" Уна Чаплін вирішила встати на бік країни-агресорки Росії. Чарлі Чаплін висловила своє обурення, що через війну в Україні росіян зображують антигероями.
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