Що може змінитися на фронті за Сирського: військовий експерт дав відповідь

Не виключено, що у Олександра Сирського ведення оборони залишиться як основа стратегія – 80% дій.

Знаючи, яку тактику раніше використовував Олександр Сирський, не виключено, що в нього ведення оборони залишиться як основа стратегія, але вона буде більш агресивною.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "1+1".

Однак, як зауважив військовий експерт, така тактика вимагає відповідного інструментарію, якого Україна не має у достатній кількості.

"Переважно лінія фронту на сьогодні у нас – оборонного типу. І вона залишатиметьсяся ще деякий час такою, можливо, навіть до кінця першого півріччя 2024-го року, але є окремі локації, де можна реалізовувати досить такі зухвалі дії, локальні операції. Знаючи безпосередньо, яку тактику використовував Олександр Сирський, не виключено, що в нього ведення оборони залишиться як основа стратегія, 80% дій, але вона буде більш агресивною ця оборона. З іншого боку, саме для такої тактики нам необхідний інструментарій, а цього інструментарію ми не маємо від наших партнерів в достатній кількості", – резюмував Коваленко.

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Нагадаємо, раніше пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що нашій країні критично бракує військової техніки, закінчуються ракети.

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