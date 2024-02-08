Зеленський призначив Сирського новим головкомом ЗСУ

Президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

За словами президента, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача", – сказав Зеленський.

Таким командувачем президент назвав генерала Олександра Сирського і саме його глава держави призначив головнокомандувачем Збройних Сил України.

За словами Зеленського, Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.

Водночас президент подякував генералу Валерію Залужному за два роки захисту.

"Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, після тижня чуток і припущень президент Зеленський відправив головкома ЗСУ Залужного у відставку.

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