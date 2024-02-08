Масована мобілізація в Україні неможлива: еономіст пояснив чому

Немає ресурсу для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей.

В Україні з економічної точки зору не можуть мобілізувати 500 тисяч українців. На це немає такого ресурсу.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач.

"Про 500 тисяч мобілізованих взагалі не може йтись, тому що немає такого ресурсу. За нашими підрахунками, мобілізація більше 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи в країні. Бо це почнеться масове закриття підприємств. Ми прорахували, що максимальна стеля, на яку ми можемо вийти зараз – це 230 тисяч чоловіків. Отже потрібно шукати інший підхід: через рекрутинг, через оптимізацію не стільки витрат, скільки використання того наявного людського ресурсу, який є", - наголосив Андрій Длігач.

Серед варіантів він також назвав переведення в лави ЗСУ співробітників поліції та податкової.

Нагадаємо, що в Україні Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб запровадити електронний військовий квиток у застосунок “Дія”.

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