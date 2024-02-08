Массовая мобилизация в Украине невозможна: экономист объяснил почему

Нет ресурса для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек.

В Украине с экономической точки зрения не может мобилизовать 500 тысяч украинцев. Для этого нет такого ресурса.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач.

"О 500 тысячах мобилизованных вообще не может идти речь, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране. Потому что это начнется массовое закрытие предприятий. Мы просчитали, что максимальный потолок, на который мы можем выйти сейчас – это 230 тысяч мужчин. Следовательно, нужно искать другой подход: через рекрутинг, через оптимизацию не столько затрат, сколько использование имеющегося человеческого ресурса", — подчеркнул Андрей Длигач.

Среди вариантов он также назвал перевод в ряды ВСУ сотрудников полиции и налоговой.

Напомним, что в Украине Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы ввести электронный военный билет в приложение "Действие".

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