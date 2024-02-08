Очень изобретательно: российский солдат пытался отбиться от дрона бутылкой (видео)

Естественно, что оккупанты в Украине доходят до крайней точки отчаяния.

Так, один из солдат армии РФ пытался спастись от атаки дрона ВСУ. Для этого жалкий "воин" использовал пластиковую бутылку.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Русский солдат пытался отбиться от дрона бутылкой

К счастью, все попытки оккупанта оказались тщетными. После искусных действий ВСУ он таки отправился на "концерт к Кобзону".

Ранее бойцы 1-го батальона бригады "Азов" НГУ совершили налет на вражеские позиции и зачистили их. Штурм укреплений оккупантов провели три пехотные тактические группы.

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