Курс валют на 9 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 февраля. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 2 копейки и составляет 37,57 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,57 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,41 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,31 (-0 коп.)

Как отмечалось ранее, после непродолжительного роста курс доллара снова пошел вниз: за прошлую неделю американская валюта подешевела на 18 копеек. Такие "американские горки", хотя и не очень крутые, но заметные.

Почему курс доллара снова начал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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