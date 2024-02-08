Курс валют на 9 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 февраля. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 2 копейки и составляет 37,57 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,57 (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,41 (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,31 (-0 коп.)
Как отмечалось ранее, после непродолжительного роста курс доллара снова пошел вниз: за прошлую неделю американская валюта подешевела на 18 копеек. Такие "американские горки", хотя и не очень крутые, но заметные.
Почему курс доллара снова начал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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