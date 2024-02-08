Польша "уплотнит" стену на границе с Беларусью: для чего повышают меры безопасности

По словам польского министра, забор "не выполняет своей функции".

В Министерстве внутренних сил Польши сообщили о намерениях "уплотнить" стену на границе с Беларусью, потому что "мигранты ее гнут".

Об этом сказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский, передает RMF24.

Издание отмечает, что польский министр рассказал, что министерство анализирует вопросы герметизации забора на польско-белорусской границе. По его словам, выводы этого анализа будут использованы для определения возможного расширения и повышения эффективности ограждения.

По мнению министра, забор "не выполняет своей функции".

"Вспомните, пожалуйста, что говорили политики PiS ( политики "Права и справедливости" — ред.) , когда строилась эта дамба. Мол, ни один нелегал не преодолеет этот барьер. Потом оказалось, что таких переходов было много", — сказал он. он.

В частности, по его словам, он имеет вопрос к гнутым стержням.

"Попробуем поменять его специальными фиксаторами. Мы, безусловно, захотим обогатить этот барьер большим количеством электронных средств, большее выявление движения, чтобы дать пограничникам время прибыть, если барьер будет сломлен", — отметил он.

Напомним, в Беларуси неожиданно заявили о готовности сотрудничать с НАТО.

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