Польша заявила о "полной боевой готовности" после ракетной атаки РФ

По данным ВСУ, во время утренней атаки российская ракета летела в направлении Польши.

В Министерстве обороны Польши заявили, что после очередной ракетной атаки России по Украине все системы защиты перевели в "полную боевую готовность".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Республики Польша Владислав Косиняк-Камиш.

"Мы не можем смириться с войной в Украине. Мы не можем игнорировать тот факт, что за нашей восточной границей идет война. С сегодняшнего утра (7 февраля – ред.) все системы безопасности в Польше находятся в состоянии полной готовности. Только общался с оперативным командующим Вооруженными силами – мы в полной боевой готовности", — сказал он.

Глава оборонного ведомства призвал западных партнеров продолжать поддерживать Украину, потому что "она поддерживает нашу безопасность".

"Но нам нужно стимулировать оружейную промышленность по всей Европе. Не может быть, чтобы он был в состоянии сна, не может быть, чтобы он был в нормальном режиме функционирования, потому что нормального функционирования уже нет ни в Польше, ни в Европе", — подчеркнул польский министр.

Напомним, во время утренней атаки 7 февраля российская ракета летела в направлении Польши, из-за чего Воздушные силы страны и союзники поднимали авиацию на перехват цели.

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