Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении. Как сообщил Лубинец, вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече обсудили обновленный законопроект о мобилизации.

Об этом он написал в Telegram.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Дмитрий Лубинец отмечал нарушения прав граждан в законопроекте о мобилизации.

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