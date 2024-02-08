Фермерские протесты: Польша сообщила, будет ли блокировать движение на границе полностью – посол

По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог.

В Польше заверили, что их фермеры не будут блокировать движение на украинской границе полностью.

Об этом заявил посол в Польше Василий Зварыч в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

Зварыч отметил, что польское правительство и фермеры достигнут взаимопонимания, чтобы ограничить протест во времени и сделать невозможным блокирование границы в дальнейшем. В то же время, по его словам, пока нет единого видения, каким образом будет производиться ограничение движения.

"У нас есть заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, которая нужна Украине, должна идти беспрепятственно". Увидим, как это будет работать на практике», – сказал он.

Зварыч добавил, что польское правительство также общается с украинской стороной – сам посол встречался с министром сельского хозяйства Польши, также ведут диалог министерства аграрной политики двух стран:

По его словам, они пытаются выработать формулу взаимоприемлемую для двух стран, чтобы сотрудничать, а не создавали друг другу проблемы.

Стачки польских фермеров и блокада границы: что известно

Напомним, в очереди на территории Польши находится более 600 грузовиков, но это немного для такой интенсивности движения, которая там есть. Об этом 8 февраля сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ранее польские перевозчики, с ноября 2023 года блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, якобы достигли согласия с правительством по "определенным условиям" и еще в январе должны были прекратить протеты на украинских пунктах пропуска.

Однако 24 января митинги снова начались в Польше. Более 200 колонн техники стояли вдоль автомагистралей и путей.

Польские фермеры требуют остановить " бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

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