В Польше до 150 городов и сел бастуют против украинского импорта, — подробности

Протесты продлятся без блокад, но в форме медленного движения колонны или демонстрации вдоль дорог.

В Польше сегодня, 24 января, начинаются протесты фермеров, требующих оградить их бизнес от импорта из Украины. Минимум 150 городов и деревень выходят на антиукраинский митинг. Акции с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы более чем в 150 населенных пунктах по всей территории Польши.

Об этом говорится в сообщении RMF FM.

Фермеры требуют остановить бесконтрольный импорт с/х продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих стандарты. Польские аграрии говорят, что они оказались в неконкурентном положении, потому что они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры по защите окружающей среды, тогда как на производителей третьих стран эти требования не распространяются.

Также польские граждане призывают готовить "стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора и требуют пересмотра общей европейской политики в сфере сельского хозяйства.

"Фермеры недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей гибкости в национальной стратегии на весь период до 2027 года", — говорится в сообщении.

Напомним, премьер Денис Шмигаль накануне встретился с коллегой Дональдом Туском и обсудили многие вопросы сотрудничества, а именно свободного движения товаров через границу, развития пограничной инфраструктуры и сотрудничества в сфере энергетики.

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