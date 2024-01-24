Станут строже: Польша планирует изменить правила пребывания беженцев из Украины

Польша продолжит помощь украинским беженцам на том уровне, на котором она сейчас находится, только до сентября 2024 года. За эти шесть месяцев польское правительство настроено разработать новые правила оказания помощи.

Об этом пишет "Rzeczpospolita".

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Отмечается, что предусмотренная законом специальная защита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена на шесть месяцев. По истечении этого срока правила изменятся.

Среди анонсированных изменений отмена статуса беженца после выезда гражданина Украины из Польши даже на короткий срок (например, на праздники или в отпуск). Также беженцы получат меньшие выплаты на детей.

Как пояснили в правительстве, если беженец может ездить в Украину, это показывает, что им уже не нужна временная защита.

По информации СМИ, польское правительство проведет консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими беженцам помощь.

"Изменения очень нужны. Международную финансовую помощь от государства должны оказывать только больным и инвалидам, преимущественно из восточной Украины", — считает Анета Жоховская, директор фонда Лены Гроховской, которая руководит пятью центрами для беженцев в Польше.

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