Большие изменения в руководстве ВСУ: кто будет работать с Сырским и смогут ли они привести Украину в победу

Президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных Сил Украины. Уволив 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначив новым главкомом Александра Сырского, произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

Кто вошел в команду Сырского, что о них известно и смогут ли они улучшить ситуацию украинских войск на поле боя – читайте в материале ТСН.ua.

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Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

В 8 февраля, Зеленский назначил главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который до этого был командующим ОСУВ "Хортица". По словам президента, у Сырского есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, а также успешный опыт наступления – провел Харьковскую освободительную операцию.

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С начала российской агрессии 2014 года на Донбассе Сырский был начальником штаба АТО. В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. За это его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а впоследствии присвоили звание генерал-лейтенанта. В 2016 году он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, а в следующем году стал командиром АТО, а в 2019 году – командующим Сухопутными войсками.

В первые дни полномасштабного вторжения оккупационных войск Сырский командовал обороной Киева. Он также был одним из командующих контрнаступлением ВСУ на Харьковщине, в результате которого почти вся территория области молниеносно была освобождена от врага. Осенью 2022 года – весной 2023-го генерал-полковник руководил обороной Соледара и Бахмута.

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Новый руководитель Генштаба Анатолий Баргилевич

В субботу, 10 февраля, президент Владимир Зеленский назначил новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолия Баргилевича , до этого занимавшего должность командующего Сил территориальной обороны. В этой должности он заменил генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

О назначении Баргилевича Зеленский сообщил в вечернем обращении накануне. Это представление произошло по предложению нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

До этого назначения Баргилевич с октября 2023-го занимал должность командующего Силами территориальной обороны. Кроме того, он был начальником штаба Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а ранее до полномасштабного вторжения — заместителем командующего Сухопутными войсками.

Новый руководитель Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кто стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского

В воскресенье, 11 февраля, утром на сайте президента появился указ о назначении генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.

Накануне Кабинет министров 10 февраля уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины.

Александр Павлюк родом из Житомирской области. В марте 2014 года, когда Россия начала агрессию на востоке Украины, будучи в должности командира 24 отдельной механизированной бригады, был привлечен к отражению российской агрессии. Под его командованием бригада участвовала в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанская и других городов Донецкой и Луганской областей.

28 июля 2021 года назначен командующим Операцией объединенных сил. 15 марта 2022 стал председателем Киевской ОВА. Павлюк отвечал за организация обороны и обеспечение города Киева в первые дни полномасштабной войны. 14 февраля 2023 года решением Кабинета Министров Украины назначен первым заместителем министра обороны Украины.

Павлюк от 6 марта 2023 года входит в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк/Фото: Facebook-страница Павлюка

Новым командующим объединенными силами ВСУ вместо Наева стал Юрий Содоль

Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом №71 сменил руководителя объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Вместо Сергея Наева назначил Юрия Содоля, который до этого был командующим морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

По открытым данным, с 2014 года Содоль был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, войска которой участвовали в бояхае на самых горячих точках – Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он был командующим морской пехотой ВМС ВС Украины. Известно, что с первых дней полномасштабного вторжения России Содоль руководил обороной на одном из самых трудных участков фронта.

Юрий Содоль – Герой Украины (2022). Имеет медаль "За военную службу Украины" (2010). Ордена "За мужество" 3-й степени (2014), Богдана Хмельницкого 3-й степени (2015).

Новый руководитель объединенных сил Юрий Содоль

Десантно-штурмовые войска ВСУ возглавил Игорь Скибюк

Согласно казу главы государства от 11 февраля, новым командующим Десантно-штурмовым войском (ДШУ) назначен бригадный генерал Игорь Скибюк, который до этого был заместителем руководителя ДШУ. Другим указом президент уволил с должности командующего ДШВ войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Максима Миргородского.

Скибюк начал свою военную карьеру в 80-й десантно-штурмовой бригаде в должности командира взвода. В 2016 году подполковник был командующим украинскими частями в международных учениях "Кленовая арка-2016". В 2022 году был назначен командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады .

Бригадный генерал является Героем Украины, а также рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III ступеней.

Новый командующий Десантно-штурмовым войском (ДШВ) Игорь Скибюк. ФОТО: Десантно-штурмовые войска

Кто занял место Баргилевича в Силах ТРО

На место Анатолия Баргилевича, занявшего должность начальника Генштаба, президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуту. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном 11 февраля на сайте президента.

Как пишет издание "Новинарня", Плахута – украинский военный деятель, генерал-майор. Он был командиром 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ, начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута / Фото: УНИАН

Какие ожидания Зеленского от новой команды Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военным руководством и правительством 10 февраля заявил, что ожидает перезагрузки военного руководства успеха ВСУ на фронте. Он подчеркнул, что новые руководители – это "боевые командиры".

"Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", — сказал он в вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что "весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий – весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины".

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua выразил мнение, перенесет ли Сырскую войну на территорию России.

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