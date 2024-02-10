Зеленский своим указом назначил нового руководителя Генштаба

Президент Владимир Зеленский официально назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В кресло сел Анатолий Баргилевич.

Указ №66/2024 появился на сайте главы государства.

"Назначить Баргилевича Анатолия Владиславовича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.

В этой должности он заменил генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Кстати, о назначении Баргилевича Зеленский сообщил в вечернем обращении 9 февраля. Это представление произошло по предложению нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Отметим, что до этого назначения Баргилевич с октября 2023-го занимал должность командующего Силами территориальной обороны. Кроме того, он был начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а ранее до полномасштабного вторжения — заместителем командующего Сухопутными войсками.

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Он находился в этом кресле с июля 2021 года.

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