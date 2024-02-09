Зеленский уволил начальника Генштаба: кто пришел на смену Шаптале

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он заменит в должности бывшего главу Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

"Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели", — так Баргилевича описал Зеленский.

Напомним, с 9 октября 2023 года генерал-майор Анатолий Баргилевич был командующим Сил территориальной обороны. Его на должность начальника Генштаба предложил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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