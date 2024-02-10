Зеленський своїм указом призначив нового керівника Генштабу

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив нового начальником Генерального штабу Збройних Сил України. У крісло сів Анатолій Баргилевич.

Указ №66/2024 з'явився на сайті глави держави.

"Призначити Баргилевича Анатолія Владиславовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу.

На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шаптала. До слова, про призначення Баргилевича Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 9 лютого. Це подання сталося за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зазначимо, що до цього призначення Баргилевич від жовтня 2023-го обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Крім того, він був начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", а раніше, до повномасштабного вторгнення, - заступником командувача Сухопутних військ.

Як повідомлялося, напередодні Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Він перебував у цьому кріслі від липня 2021 року.

Читайте також: