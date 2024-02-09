Залужному присвоїли звання Героя України

Нагородили Валерія Залужного за визначні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності.
Президент України ухвалив рішення присвоїти звання Героя України та вручити орден “Золота Зірка” колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
Про це йдеться в офіційному указі.
Як зазначається, нагородили Валерія Залужного за визначні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане служіння Українському народові.
“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Залужному Валерію Федоровичу — генералу”, - йдеться в указі.
Нагадаємо, що відставка Валерія Залужного - це топ тема західних ЗМІ. Журналісти намагаються оцінити ризики та з'ясувати, що стало причиною такого рішення з боку президента Володимира Зеленського.
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