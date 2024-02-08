У США відреагували на відставку Залужного

У Вашингтоні офіційно заявили, що вважають відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного суверенним рішенням, яке може ухвалювати глава держави.

Про це йшлося під час короткого коментування кадрових змін в командуванні ЗСУ 8 лютого заступником речника Держдепартаменту США Ведантом Пателем, передає власний кореспондент "Укрінформ".

"Це суверенне рішення державного керівництва України", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також дав пораду звертатися за коментарями до представників української влади.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Свою зустріч із президентом також прокоментував і Залужний. Він зауважив, що відбулася “важлива та серйозна розмова”.

Читайте також: