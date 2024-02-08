На Херсонщині рятувальники витягли два тіла з охопленого полум'ям автомобіля - подробиці

В авто міг влучити ворожий боєприпас.

На Херсонщині під час ліквідації з охопленого полум"ям автомобіля на трасі Мар‘янське-Берислав було виявлено тіла двох людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники припускають, що автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу.

Також стало відомо, що окупаційні росіяни завдали удару по селу Ромашкове. В результаті обстрілу постраждав 58-річний.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що на тимчасово окупованій Херсонщині поблизу села Кринки, що в Олешківській міській громаді, український FPV-дрон переслідував та атакував танк ЗС РФ.

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