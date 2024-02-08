"Це лише початок": Арестович про "полювання за навідниками ТЦК"

Олексій Арестович прокоментував інцидент із "навідницею ТЦК", яку разом із дитиною побили у Космачі. На його думку, це лише початок.

Про це Арестович написав у своєму телеграм-каналі.

Ексрадник ОПУ нагадав, як на початку війни всі відчайдушно полювали за "диверсантами, які ставлять мітки для ворожої авіації". Тоді лише в Києві та околицях (за різними даними, які потребують перевірки) "поклали" близько 200 людей дружнім вогнем.

"Вчора почали полювати на "навідниками TЦК", внаслідок чого струс мозку (як стверджують) отримала шестирічна дівчинка. Це лише початок", – констатував Арестович.

Він додав, що таке відбувається тоді, коли непродумана політика створює суспільне тло, яке вміло використовують продумані професіонали противника.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через сутички у Космачі. У постраждалої 6-річної дівчинки діагностували забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

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