Сенат США ухвалив важливе рішення щодо допомоги Україні: деталі

Це важливий, проте не вирішальний крок до надання Києву понад $60 мільярдів.

Сенат США на засіданні 8 лютого підтримав процедурне голосування за законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $95,3 мільярда без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону.

Законопроєкт про безпекову допомогу включає 61 мільярд доларів для Україн, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань.

"Це хороший перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню", – заявив лідер демократичної більшості сенатор Чак Шумер після голосування.

"Треба памʼятати, що це ще не остаточне рішення. Попереду голосування за сам документ та голосування Палаті представників, де у республіканців більшість і багато "трампістів", – пояснив журналіст Андрій Цаплієнко.

Керівник ОП Андрій Єрмак подякував Сенату США за таке важливе рішення.

"Історичне голосування! Глибоко вдячний Сенату США за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності. Це важливий крок у зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень", – написав Єрмак у Телеграмі.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

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