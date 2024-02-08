Сенат США принял важное решение о помощи Украине: детали

Это важный, но не решающий шаг к предоставлению Киеву более $60 миллиардов.

Сенат США на заседании 8 февраля поддержал процедурное голосование за законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 миллиарда без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

Законопроект о безопасности помощи включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

"Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским в Газе и для Тайваня", — заявил лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер после голосования.

"Надо помнить, что это еще не окончательное решение. Впереди голосование за сам документ и голосование Палаты представителей, где у республиканцев большинство и много "трампистов", – объяснил журналист Андрей Цаплиенко.

Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил Сенат США за столь важное решение.

"Историческое голосование! Глубоко благодарен Сенату США за решительность в защите наших ценностей и независимости. Это важный шаг в укреплении нашей совместной борьбы за мир и свободу. Убежден, что вместе мы способны к большим свершениям", – написал Ермак в Телеграмме.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

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