"Это только начало": Арестович об "охоте за наводчиками ТЦК"

Алексей Арестович прокомментировал инцидент с "наводчицей ТЦК", которую вместе с ребенком избили в Космаче. По его мнению, это только начало.

Об этом Арестович написал в своем телеграм-канале.

Экс-советник ОПУ напомнил, как в начале войны все отчаянно охотились за "диверсантами, ставящими метки для вражеской авиации". Тогда только в Киеве и окрестностях (по разным данным, требующим проверки) "положили" около 200 человек дружеским огнем.

"Вчера начали охотиться на "наводчиками TЦК", в результате чего сотрясение мозга (как утверждают) получила шестилетняя девочка. Это только начало", – констатировал Арестович.

Он добавил, что такое происходит тогда, когда непродуманная политика создает общественный фон, умело использующий продуманные профессионалы противника.

Напомним, правоохранители начали уголовное производство из-за столкновений в Космаче. У пострадавшей 6-летней девочки диагностировали ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

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