В США отреагировали на отставку Залужного

В Вашингтоне официально заявили, что считают отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного суверенным решением, которое может принимать глава государства.

Об этом говорилось в ходе краткого комментирования кадровых изменений в командовании ВСУ 8 февраля заместителем пресс-секретаря Госдепартамента США Ведантом Пателем, передает собственный корреспондент "Укринформ".

"Это суверенное решение государственного руководства Украины", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он также дал совет обращаться за комментариями к представителям украинской власти.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Свою встречу с президентом также прокомментировал Залужный. Он отметил, что состоялся "важный и серьезный разговор".

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