Безуглая прокомментировала отставку Залужного и возмутила Сеть

Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась такому решению.

Об этом Безуглая написала на своей фейсбук-странице.

"Недооценили субъектность женщины и силу правды. Бывает. Ну что ж. Теперь есть хотя бы ШАНС", — написала она.

Бурная реакция украинцев

Следует заметить, что некоторые украинцы посоветовали нардепке спуститься на землю и быть менее тщеславной.

"Переоценили вы свой "вклад". Решение было принято давно, вас только использовали"

"Да ты тут к чему?"

"Тот случай, когда ваш эгоцентризм конкурирует с шероховатостью! А по факту Марьяна Безуглая простая шавка, выполняющая глупые команды Андрея Ермака"

"Ну, это уже лишнее, Марьяна.."

"Недооценили глубину вашего долбо**зма"

"Б*я, первый в мире человек, который когда-то отбросит копыта из-за собственной переоценки..."

"Так может денег из США выбьете, мощная вы наша"

"Ну вот Ваших пять копеек точно не хватило чебурашке, чтобы приобрести гармошку"

Нардепке указали на то, что она просто издевается. Одна из пользовательниц отметила, что хочет дожить до момента, когда Безуглую будут "сосанными тряпками гнать из Украины".

"У вас сила правды? Вы нанюхались? Все знают, что ваша субъектность в яйце Ермака. Всю цену вам знают., кто остался. Ну что будем теперь наблюдателями. Народная мудрость: е**ла лягушка гадюку. И еще. Не надейтесь, пади, что вам удастся сдать Украину", — написала женщина.

Не обошлось, как всегда, без свойственного украинцам юмора. Один из пользователей разместил мем, на котором, в частности, интересно интерпретирована Безуглая.

Мем о Безуглой и отставке Залужного

Многие украинцы иронически продолжили тезис Безуглой о "шансе". Они уточнили, что, наверное, она имела в виду "шанс проиграть войну" или "шанс для московитов уничтожить Украину".

"Шанс с ручным для власти Сырским? Борьба с совком получила еще больший совок... Это ваша победа..."

"Точно. Шанс стать наконец "союзной республикой" мы теперь имеем благодаря вам. Мра*и"

"Шанс был в роддоме, когда вы рождались.. Что-то Боженька спутал..Ибо только умственно ограниченное может радоваться такому.."

"С такими как ты, шансов уж точно нет…"

"Шанс выполнить обещанное Путину"

Мем о Безуглой и отставке Залужного

Другие яркие комментарии:

"Вы уже русские рубли купили? Доллары и гривны можете сжечь, вам они не понадобятся"

"Если человек злорадствует освобождением воина, кто он в этой стране?!"

"Посмотрим на вас на скамье подсудимых! Вот смешно будет"

"Вы уже мекнули на радостях? Потому как-то опять текст по-дебильному написан"

"Когда она уже закроется?"

"С**а ты безмозглая"

"Госпожа Марьяна, сомкните рот, пожалуйста!"

"Теперь ты, курва, довольна. Теперь Украину можно смело сдавать врагу"

"Дура, вам как яникам убежать не удастся!"

"Жди бумеранг, он уже близко"

"Захлопните рояль".

Мем о Безуглой и отставке Залужного

Конечно, были и люди, похвалившие Бузуглую и отметившие ее проницательность. Такие комментарии собрали больше негативных реакций.

"Молодец. Правду не любят"

"Логическое решение. Война без стратегии всегда заканчивается плохим результатом"

"Марьяна, ты крутая! Вода камень точит!!!! Спасибо"

"Все правильно Вы делали. Сырский – лучший вариант однозначно"

"Люблю тебя Марьяна. Силы тебе и твоей команде в создании нового украинского сообщества, чистого от круговой поруки, коррупции и непрофессионализма. Будет тяжело, будет сопротивление тех, кто воровал и граждан, которым промыли мозги до ослепления и глухоты. Будущее Украины за такими, как ты!

"Смотрю предписания наших граждан и удивляюсь: что им медом Залужный намазал? Марьяна Безуглая, я с Вами солидарна"

"Кажется, Вы переоцениваете роль персоналий в масштабных процессах. Даже таких персоналий как Залужный. Шанс не появляется и не исчезает только от замены Главнокомандующего и его окружения"

"Марьяна вы умничка. То, что вы требовали от ГШ, сегодня озвучил Президент и поставил эти задачи перед новым Главкомом".

Ранее речь шла о том, что генерал Валерий Залужный уже вошел в историю. За почти два года полномасштабного вторжения он заслужил уважение и доверие как военных, так и гражданских. Неудивительно, что решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, в частности: некоторые считают, что все произошло так, как мало, а другие категорически не согласны с его целесообразностью.

ТСН.ua собрал реакции политиков и лидеров мнений на отставку Валерия Залужного.

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