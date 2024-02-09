Путин в интервью Карлсону полчаса говорил бредни об "истории Украины"

Диктатор в очередной раз повторил бред о том, что название Украина придумали поляки, а создали ее большевики Ленин и Сталин.

Российский диктатор Путин во время своего интервью американскому провокатору хакеру Карлсону почти полчаса рассказывал вымышленную "историю Украины".

Путин во времяинтервью заявил, что Россия якобы начинает свою историю с 862 года, когда "было создано Русское государство".

Кроме того, диктатор в очередной раз повторил бред о том, что название Украина придумали поляки, а создали ее большевики Ленин и Сталин.

Также диктатор дал понять, что не намерен заканчивать войну против Украины, поскольку за два года агрессии Россия "не достигла поставленных задач".

Напомним, ранее сообщалось, что у американского пропагандиста и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона действительно есть своя аудитория в США, особенно среди трампистов. Именно поэтому Кремль решил использовать его в гибридной войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента сообщили, будет ли интервью "американского Соловьева" Карлсона с Зеленским.

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