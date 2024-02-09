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Астрологический прогноз на 9 февраля

Астрологический прогноз на 9 февраля

Осьминог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над новыми проектами – успешными они не будут, как, впрочем, и принятые в этот день решения. 

Символ дня: осьминог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик (поглощает негатив, идущий как снаружи, так и изнутри – от самого хозяина камня), черный жемчуг (защищает от порчи и сглаза, удерживает от опрометчивых поступков). 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов, а также хронических заболеваний – они будут связаны со снижением иммунитета. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: гадание в этот день смысла не имеет – правды карты не скажут. 

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают неприятными, но принимать их близко к сердцу нежелательно – полезной информации они не содержат. 

Табу дня: нельзя строить планы на будущее – воплотиться в жизнь им не суждено. 

Цитата дня: "Человек бранит, оскорбляет тебя – не поддавайся ему, не становись на тот путь, на который он хочет тебя завести, не делай того, что он" (Марк Аврелий). 

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