Астрологический прогноз на 9 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над новыми проектами – успешными они не будут, как, впрочем, и принятые в этот день решения.
Символ дня: осьминог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: змеевик (поглощает негатив, идущий как снаружи, так и изнутри – от самого хозяина камня), черный жемчуг (защищает от порчи и сглаза, удерживает от опрометчивых поступков).
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов, а также хронических заболеваний – они будут связаны со снижением иммунитета.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: гадание в этот день смысла не имеет – правды карты не скажут.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают неприятными, но принимать их близко к сердцу нежелательно – полезной информации они не содержат.
Табу дня: нельзя строить планы на будущее – воплотиться в жизнь им не суждено.
Цитата дня: "Человек бранит, оскорбляет тебя – не поддавайся ему, не становись на тот путь, на который он хочет тебя завести, не делай того, что он" (Марк Аврелий).
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