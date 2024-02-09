Астрологічний прогноз на 9 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати роботу над новими проєктами – успішними вони не будуть, як, втім, і ухвалені цього дня рішення.

Символ дня: Восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число лня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик (поглинає негатив, що йде як ззовні, так і зсередини – від самого господаря каменю), чорні перли (захищає від пороблення та пристріту, утримує від необачних вчинків).

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психічних недуг і навіть хронічних захворювань, пов'язаних зі зниженням імунітету.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, від м'ясних продуктів та алкогольних напоїв краще відмовитися.

Стрижка дня: стригтись цього дня небажано.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія і містика дня: ворожіння цього дня не має сенсу – правди карти не скажуть.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше бувають неприємними, але приймати їх близько до серця небажано – корисної інформації вони містять.

Табу дня: не можна будувати плани на майбутнє – втілитись у життя їм не судилося.

Цитата дня: «Людина сварить, ображає тебе – не піддавайся їй, не ставай на той шлях, на який вона хоче тебе завести, не роби того, що вона» (Марк Аврелій).

Читайте також: