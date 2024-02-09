Путін в інтерв'ю Карлсону півгодини говорив маячню про "історію України"

Диктатор вчергове повторив маячню про те, що назву Україна придумали поляки, а створили її більшовики Ленін та Сталін.

Російський диктатор Путін під час свого інтервʼю американському провокатору хакеру Карлсон майже півгодини розповідав вигадану "історію України".

Путін під час інтервʼю заявив, що Росія нібито починає свою історію від 862 року, коли "була створена Руська держава".

Крім того, диктатор вчергове повторив маячню про те, що назву Україна придумали поляки, а створили її більшовики Ленін та Сталін.

Також диктатор дав зрозуміти, що не збирається закінчувати війну проти України, оскільки за два роки агресії Росія "не досягла поставлених задач".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон дійсно має свою аудиторію у США, особливо серед трампістів. Саме тому Кремль вирішив використати його у гібридній війні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Офісі президента повідомили, чи буде інтерв'ю "американського Соловйова" Карлсона із Зеленським.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.