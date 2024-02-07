"Американський Соловйов" Карлсон може потрапити під санкції ЄС через інтерв'ю з Путіним

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон може потрапити до списків санкцій Євросоюзу за інтерв'ю з російським диктаторо Володимиром Путіним.

Про це виданню Newsweek заявили чинні та колишні депутати Європарламенту.

"Оскільки Путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу", – сказав депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт.

Вергофстадт назвав Карлсона рупором колишнього президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, відповів, що погоджується з позицією Верхофстадта. "Він більше не репортер, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру та безпеки", – сказав Гарікано про Карлсона.

У Newsweek зауважуют, що зміст інтерв’ю Карлсона з Путіним ще не ясний, але, враховуючи те, що експерт тривалий час захищав російську агресію, очікується, що воно буде прихильним до Москви.

"Слід пам'ятати, що Путін – не просто президент країни-агресорки, він розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та воєнних злочинах", – наголосив депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду глави МЗС Естонії.

"Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він чітко висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії.

Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС", – додав депутат.

Тим часом речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що інтерв'ю вже відбулося.

Нагадаємо, що американський Соловйов" Такер Карлсон прилетів до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Путіна. Що відомо про скандального американського екстелеведучого, ми писали тут.

Чому дії Такера Карлсона вигідні Трампу, читайте за посиланням.

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