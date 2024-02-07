"Американский Соловьев" Карлсон может попасть под санкции ЕС из-за интервью с Путиным

Скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон может попасть в списки санкций Евросоюза за интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом изданию Newsweek заявили действующие и бывшие депутаты Европарламента.

"Поскольку Путин является военным преступником, а ЕС налагает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел (ЕС) также рассмотрела его дело", – сказал депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт.

Вергофстадт назвал Карлсона рупором бывшего президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.

Луис Гарикано, бывший депутат Европарламента, ответил, что согласен с позицией Верхофстадта. "Он больше не репортер, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности", — сказал Гарикано о Карлсоне.

В Newsweek замечают, что содержание интервью Карлсона с Путиным еще не ясно, но, учитывая то, что эксперт долго защищал российскую агрессию, ожидается, что оно будет благосклонно к Москве.

"Следует помнить, что Путин – не просто президент страны-агрессорки, он разыскивается Международным уголовным судом и обвиняется в геноциде и военных преступлениях", – подчеркнул депутат Европарламента Урмас Паэт, ранее занимавший должность главы МИД Эстонии.

"Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида – это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед МКС. В то же время Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он четко выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, ставшую жертвой российской агрессии.

Следовательно, за такую пропаганду преступного режима можно попасть в список санкций. Это касается, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС", – добавил депутат.

Тем временем спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что интервью уже состоялось.

Напомним, что американский Соловьев Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Что известно о скандальном американском экс-телеведущем, мы писали здесь.

Почему действия Такера Карлсона выгодны Трампу, читайте по ссылке.

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