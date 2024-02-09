Байден виступив з незапланованим зверненням до народу

Байден обурений, що його назвали "літньою людиною з проблемами з пам'яттю".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів незапланований виступ перед народом, під час якого говорив про звіт спецпрокурора Роберта Хура про неналежне зберігання документів.

Президент заявив, що він обурений частиною звіту, де його назвали "літньою людиною з проблемами з пам'яттю", інформує ZN.UA.

У звіті прокурора вказується, що президенту не будуть висунуті звинувачення в навмисному привласненні секретних документів у січні 2017 року, коли він полишив пост віцепрезидента.

Прокурор прийняв таке рішення через те, що ніщо не доводить навмисного наміру Байдена незаконно зберігати секретну інформацію.

Крім того, спеціальний прокурор також послався на вік і пам'ять президента США, пояснюючи, чому він не став висувати звинувачення, назвавши чинного президента "добромисною літньою людиною з поганою пам'яттю".

Також у звіті йдеться про те, що Байден забув, у якому році розпочався і коли закінчився термін його перебування на посаді віцепрезидента в адміністрації президента Барака Обами, і в якому році помер його син Бо.

"Адвокати Байдена заявили, що його провали в пам'яті не є чимось незвичним для людини, що намагається описати події, які відбулися багато років тому, і розкритикували спеціального прокурора за перевищення повноважень, наголосивши, що "Подібним коментарям не місце у звіті Міністерства юстиції. Із самого початку було зрозуміло, що кримінальні звинувачення не виправдані", - йдеться у статті.

Представники Республіканської партії намагаються провести паралелі між справами пов'язаними зі зберіганням секретних документів Дональдом Трампом і Джо Байденом.

"Хур у своєму звіті підкреслив різницю між двома розслідуваннями, а саме те, що Байден співпрацював зі слідством і повернув документи, а Трамп не віддав документи, коли його попросили, а потім спробував приховати це. У відповідь республіканці в Конгресі заявили, що рішення не порушувати кримінальну справу є свідченням політичної упередженості щодо ймовірного кандидата в президенти від їхньої партії 2024 року, а також що подробиці про проблеми з пам'яттю Байдена доводять його непридатність для роботи на посаді", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія у Сенаті заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакет іноземної допомоги, зокрема для України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні.

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