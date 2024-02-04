Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні – ЗМІ

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні, який пожвавив його передвиборчу кампанію 2020 року, а тепер приніс йому першу офіційну перемогу на другому терміні.

Про це пише The Associated Press.

ЗМІ оголосило Байдена переможцем на основі аналізу початкових результатів голосування, який показує, що він має вирішальну перевагу в ключових місцях по всьому штату. На момент оголошення перегонів Байден лідирував у всьому штаті з приблизно 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж 49%, які він отримав на праймериз у 2020 році. Майже через годину після оголошення виборів відсоток голосів Байдена майже не змінився – близько 97%.

Його єдині претенденти на виборах цього року, представник США Дін Філліпс із Міннесоти та автор самодопомоги Маріанна Вільямсон, кожен не зміг подолати позначку в 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Чотири роки тому на первинних виборах президент переміг у всіх 46 округах, згідно з першими даними, він наразі готовий повторити цей результат у конкурсі. Байден також переміг усіх 55 делегатів на праймериз.

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