Астрологічний прогноз на 4 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових, важливих справ, до яких можна братися, незважаючи на вихідний – шкода втрачати такий шанс.

Символ дня: Гефест.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний.

Щасливе каміння дня: чорна яшма (захищає від негативного впливу потойбічних сил), повітряний обсидіан (оберігає від негативних людей, їхньої агресії та злості), гросуляр (дарує душевний спокій, вміння мирити сторони, які конфліктують, та загладжувати гострі кути у спілкуванні), малахіт (виконує бажання).

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть як довго тривати і потребувати складного лікування, так і швидко минути без сліду – в жодному разі не можна займатися самолікуванням, звертатися по допомогу необхідно тільки до лікаря.

Харчування дня: питво та рідку їжу необхідно звести до мінімуму.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна проводити прибирання і розпочинати будівництво на дачній ділянці.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до античних та язичницьких богів.

Сни дня: зазвичай сни нинішньої ночі дають людині зрозуміти, в якому напрямку – правильному чи неправильному – вона рухається життєвим шляхом, а також підказують, як – у разі потреби – виправити становище.

Табу дня: небажано подорожувати та переїздити на нове місце проживання.

Цитата дня: "Кожен акт творіння – початково – акт руйнування" (Пабло Пікассо).

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