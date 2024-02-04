Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых важных дел, к которым можно приступать несмотря на выходной – жаль упускать такой шанс.

Символ дня: Гефест.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.

Счастливые камни дня: черная яшма (защищает от негативного влияния потусторонних сил), воздушный обсидиан (оберегает от негативных людей, их агрессии и злобы), гроссуляр (дарит душевное спокойствие, умение мирить конфликтующие стороны и сглаживать острые углы в общении), малахит (исполняет желания).

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут как продлиться долго и потребовать сложного лечения, так и быстро минуть без следа – в любом случае нельзя заниматься самолечением, обращаться за помощью необходимо только к врачу.

Питание дня: питье и жидкую еду необходимо свести к минимуму.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: можно проводить уборку и начинать строительство на дачном участке.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.

Сны дня: как правило, сны нынешней ночи дают человеку понять, в каком направлении – правильном или неправильном – он движется по жизненному пути, а также подсказывают, как – в случае необходимости – исправить положение.

Табу дня: нежелательно путешествовать и переезжать на новое место жительства.

Цитата дня: "Каждый акт творения – изначально – акт разрушения" (Пабло Пикассо).

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