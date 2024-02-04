Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для новых важных дел, к которым можно приступать несмотря на выходной – жаль упускать такой шанс.
Символ дня: Гефест.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.
Счастливые камни дня: черная яшма (защищает от негативного влияния потусторонних сил), воздушный обсидиан (оберегает от негативных людей, их агрессии и злобы), гроссуляр (дарит душевное спокойствие, умение мирить конфликтующие стороны и сглаживать острые углы в общении), малахит (исполняет желания).
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут как продлиться долго и потребовать сложного лечения, так и быстро минуть без следа – в любом случае нельзя заниматься самолечением, обращаться за помощью необходимо только к врачу.
Питание дня: питье и жидкую еду необходимо свести к минимуму.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно проводить уборку и начинать строительство на дачном участке.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: как правило, сны нынешней ночи дают человеку понять, в каком направлении – правильном или неправильном – он движется по жизненному пути, а также подсказывают, как – в случае необходимости – исправить положение.
Табу дня: нежелательно путешествовать и переезжать на новое место жительства.
Цитата дня: "Каждый акт творения – изначально – акт разрушения" (Пабло Пикассо).
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