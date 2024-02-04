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Астрологический прогноз на 4 февраля

Астрологический прогноз на 4 февраля

Малахит - счастливій камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых важных дел, к которым можно приступать несмотря на выходной – жаль упускать такой шанс. 

Символ дня: Гефест. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный. 

Счастливые камни дня: черная яшма (защищает от негативного влияния потусторонних сил), воздушный обсидиан (оберегает от негативных людей, их агрессии и злобы), гроссуляр (дарит душевное спокойствие, умение мирить конфликтующие стороны и сглаживать острые углы в общении), малахит (исполняет желания). 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут как продлиться долго и потребовать сложного лечения, так и быстро минуть без следа – в любом случае нельзя заниматься самолечением, обращаться за помощью необходимо только к врачу. 

Питание дня: питье и жидкую еду необходимо свести к минимуму. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно проводить уборку и начинать строительство на дачном участке. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам. 

Сны дня: как правило, сны нынешней ночи дают человеку понять, в каком направлении – правильном или неправильном – он движется по жизненному пути, а также подсказывают, как – в случае необходимости – исправить положение. 

Табу дня: нежелательно путешествовать и переезжать на новое место жительства. 

Цитата дня: "Каждый акт творения – изначально – акт разрушения" (Пабло Пикассо). 

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