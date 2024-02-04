В Сумской области зафиксировано 76 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 3 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская громада.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (23 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).

Белопольская громада: проведены минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из артиллерии (2 взрыва).

Юношеская громада: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дроны) (2 взрыва).

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Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (13 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).

Эсманьская громада: был обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва) и минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи.

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