В Сумской области прогремели 102 взрыва

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 2 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

Юнаковская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (10 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва).

Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (12 взрывов). Также произошел обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Краснопольская громада: зафиксировано 4 обстрела БпЛА (FPV-дрон) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (14 взрывов) и обстрел из артиллерии (6 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрелов БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв). Также сбросили с БпЛА взрывное устройство (ВОГ) (3 взрыва).

Эсманьская громада: совершены обстрелы БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов).

Средне-Будская громада: осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (5 взрывов).

Свеськая громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что враг снова активизировал беспилотники.