Враг снова активизировал беспилотники

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 3 февраля 2024 года Россия вновь активизировала вражеские беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
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Группа "шахедов" на севере Херсона! Двигаются в направлении Днепропетровщины!
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"Шахеды" в направлении Кривого Рога! Оставайтесь в укрытиях!
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Очередная группа "шахедов" на севере Херсона! Двигаются в направлении Днепропетровщины!
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Вражеские БпЛА в направлении Кривого Рога! Оставайтесь в укрытиях.
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в приграничных Харьковщине.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее на Житомирщине работала ПВО.
Добавим, что ранее сообщалось, что вражеские беспилотники снова атаковали Украину.
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