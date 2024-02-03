Враг снова активизировал беспилотники

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 3 февраля 2024 года Россия вновь активизировала вражеские беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Группа "шахедов" на севере Херсона! Двигаются в направлении Днепропетровщины!

"Шахеды" в направлении Кривого Рога! Оставайтесь в укрытиях!

Очередная группа "шахедов" на севере Херсона! Двигаются в направлении Днепропетровщины!

Вражеские БпЛА в направлении Кривого Рога! Оставайтесь в укрытиях.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в приграничных Харьковщине.

Позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее на Житомирщине работала ПВО.

Добавим, что ранее сообщалось, что вражеские беспилотники снова атаковали Украину.