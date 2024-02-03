Вражеские беспилотники снова атаковали Украину: находитесь в укрытиях

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации над акваторией Азовского моря.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения.
К тому же, новая группа "шахедов" на севере Херсонщины.
Они двигаются в направлении Днепропетровщины, Кривого Рога.
Также "щахеды" на юге Житомирщины направляются на Житомир.
"Шахеды" в направлении Кривого Рога! Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении украинских военных.
Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Кривом Роге и взрывах.
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Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.