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Ворог знову активізував безпілотники

Ворог знову активізував безпілотники

Безпілотники загрожують Україні / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 3 лютого 2024 року Росія знову активізувала ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

  • Група "шахедів" на півночі Херсонщині! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!

  • "Шахеди" у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях!

  • Чергова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!

  • Ворожі БпЛА у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на прикордонні Харківщини.

Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині працювала ППО

Додамо, що раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники знову атакували Україну

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