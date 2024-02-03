Ворог знову активізував безпілотники

У ніч проти 3 лютого 2024 року Росія знову активізувала ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Група "шахедів" на півночі Херсонщині! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!

"Шахеди" у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях!

Чергова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!

Ворожі БпЛА у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на прикордонні Харківщини.

Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині працювала ППО.

Додамо, що раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники знову атакували Україну.