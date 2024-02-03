Ворог знову активізував безпілотники

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 3 лютого 2024 року Росія знову активізувала ворожі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
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Група "шахедів" на півночі Херсонщині! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!
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"Шахеди" у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях!
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Чергова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!
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Ворожі БпЛА у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на прикордонні Харківщини.
Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше на Житомирщині працювала ППО.
Додамо, що раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники знову атакували Україну.
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