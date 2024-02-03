США завдали ударів по 85 цілях в Іраку та Сирії

О 16:00 2 лютого 2024 року сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Кудс Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язаних з ним ополченців.

Про це йдеться у заяві CENTCOM щодо ударів США в Іраку та Сирії.

"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілях, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та їх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що після атаки на військову базу в Йорданії відповідь не забариться.

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