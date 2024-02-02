Гроші для України: що відомо про транш від Євросоюзу та позицію Орбана

Перший транш європейської допомоги, а це - 4 з половиною мільярди євро, Київ може отримати вже на початку березня. Напередодні країни-члени ЄС одноголосно ухвалили чотирирічну програму - 50 мільярдів євро макрофіну. Кредити й гранти стануть опорою українському бюджету й допоможуть, зокрема, платити зарплати й пенсії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко спеціально для ТСН

Виділення Україні 50 мільярдів євро у ЄС хотіли погодити в грудні. Та угорський прем’єр тоді не дозволив. Його колеги з інших європейських країн домовилися про нову зустріч у Брюсселі, якої не планували. Зібралися тут, виключно щоб урятувати український бюджет і подолати угорське вето. На подив багатьох - це вдалося ще до початку саміту.

Західні ЗМІ дізналися від своїх джерел, що Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні - тижнями, якщо не місяцями, налагоджували з прем’єром Угорщини контакт. Французький президент буцімто навіть цікавився думкою Орбана, як краще інтегрувати східні країни до ЄС. Підхід розмовляти, не протистояти - і спрацював, вважають дипломати.

"Похід" проти Орбана в ЄС: як угорського прем'єра притисли до стінки / Фото: ТСН.ua

33 мільярди позик і 17 мільярдів грантів і субсидій. Пакет розрахований на чотири роки, й Орбан чи будь-хто з його колег - не зможуть його ветувати взагалі. А угорський прем’єр - наполягав на праві щорічного перегляду.

"З’ясувалося, що, коли тиск, добре підготовлений і рішучий у виконанні 26-ти країн ЄС, - то 27-ма, котра поки інколи шукає інші рішення (це я говорю про Угорщину і прем’єр-міністра Віктора Орбана) - також стала частиною цієї об’єднаної спільноти", - каже Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі

ЄС утомився не від України, а від Віктора Орбана, говорив Дональд Туск до новин про угоду. А прем’єрка Естонії натякала на залежність угорської економіки від Європи. Тиск відчувався. Й це на тлі повідомлень про нібито готовність Брюсселя урізати права Угорщини у ЄС, якщо на критичному для України саміті Орбан не поступиться.

Про угоду Шарль Мішель оголосив після дискусій. Тоді ж Орбан сказав: пристав до всіх, бо отримав гарантії, що кошти, призначені для Угорщини, не потраплять до України.

Україна отримає гроші, потрібні їй терміново. Останній, формальний крок наприкінці лютого зробить Європарламент. Транш із нового пакету - у березні. Київ розраховує, що це буде чотири з половиною мільярди, та джерела "Радіо Свобода" кажуть, що готують до відправки півтора. План транзакцій потім - спільно скоригують.

Єврокомісія контролюватиме й щороку звітуватиме, як Україна коштами розпоряджається. Передумови, щоби фінансовий потік тривав, визначили на саміті: демократія, верховенство права, запобігання корупції.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.

Європейським лідерам вдалося схилити до цього рішення Орбана трьома чинниками, кажуть дипломати. Буде щорічна доповідь Європейської комісії про реалізацію пакету допомоги, відбудуться дебати на рівні лідерів щодо імплементації пакету, і, якщо це буде потрібно, через два роки Європейська рада попросить Комісію запропонувати перегляд нового бюджету відповідно до останньої версії проєкту висновків Європейської Ради.

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