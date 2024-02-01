Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги

Всі 27 лідерів домовилися про надання Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Європейської ради Шарль Мішель.

Як зазначається, під час засідання Європейської ради усі 27 лідерів домовилися про надання додаткового пакета фінансової допомоги Україні. Йдеться про підтримку у розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС.

“Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що стоїть на кону”, - сказав Шарль Мішель.

Нагадаємо, що Роберта Мецола зробила важливу заяву щодо фінансової підтримки України.

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