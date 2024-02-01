Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги

Усі 27 лідерів домовилися про надання додаткового пакета фінансової допомоги.
Всі 27 лідерів домовилися про надання Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Європейської ради Шарль Мішель.
Як зазначається, під час засідання Європейської ради усі 27 лідерів домовилися про надання додаткового пакета фінансової допомоги Україні. Йдеться про підтримку у розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС.
“Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що стоїть на кону”, - сказав Шарль Мішель.
Нагадаємо, що Роберта Мецола зробила важливу заяву щодо фінансової підтримки України.
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