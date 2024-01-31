Вступ України до НАТО: нардеп розповів, на якому етапі процес інтеграції  

Україна технічно інтегрується до НАТО. Важливу роль відіграв саміт у Вільнюсі, на якому було ухвалено рішення щодо створення ради Україна-НАТО.



Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Технічно ми інтегруємося"

Як стверджує нардеп, це відбувається на рівні взаємодії з нашими партнерами. Після саміту, на якому підвищився наш статус, розпочалися доволі суттєві процеси, які де-факто інтегрують нас до НАТО.

"І ми зараз сприймаємо пришвидшено стандарти НАТО, нещодавно – плюс 18 стандартів. І НАТО зі свого боку відчиняє для нас двері по декількох напрямках співпраці: і по обміну розвідданими, і по технічному обміну, по технічному співробітництву. Працюємо зараз над тим, щоб у нас був єдиний простір нашої ППО і так далі. Фактично, ми входимо", – пояснив народний депутат.

Що ж до саміту у Вашингтоні, то Україна очікує наступного кроку від наших партнерів. Не йдеться про запевнення, що ми будемо в НАТО.

"Наприклад, те саме політичне запрошення, яке на сьогодні їх не зобов'язує завтра нас прийняти до НАТО, але також цементує процес того, що ми вже нікуди не дінемося, і вони вже нікуди не дінуться, як від членства України в НАТО", – підсумував Чернєв.

Раніше нардеп сказав, про що зараз шкодують у НАТО.

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